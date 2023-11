Balotelli, incidente e paura a Brescia: ecco cosa è successo all'attaccante

BRESCIA - Incidente stradale per Mario Balotelli attorno alle 21 di oggi, 23 novembre, a Brescia in via Orzinuovi. Il giocatore dell’Adana Demirspor, attualmente infortunato, ha perso il controllo della sua Audi Q8 ed è andato a sbattere contro un muretto. Soccorso dai primi passanti e dopo l’intervento dei vigili del fuoco, si è poi rifiutato di salire sull’ambulanza di Bresciasoccorso e si è anche «rifiutato di sottoporsi all’alcol test», come ci è stato riferito da un funzionario della Polizia Locale, comportamento questo che gli costerà una denuncia come se fosse stato trovato positivo oltre i limiti. Più precisamente, ha fatto il test preliminare, risultato positivo, ma si è rifiutato di sottoporsi all'esame che poi stampa l’esito formale.