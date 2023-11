Mondiale U17, Francia e Mali in semifinale: il quadro completo

Entra nel vivo il Mondiale U17 in Indonesia: Francia e Mali completano il quadro delle semifinali, insieme all'altra sfida tra Argentina e Germania . La difesa dei Blues alza la saracinesca anche contro l'Uzbekistan e continua a non subire gol e a tenere la porta inviolata. Continua invece il percorso delle Aquile, che superano anche il Marocco e continuano ad alimentare il sogno.

Mondiale U17, i risultati dei quarti di finale

Alla Francia basta un gol del suo numero 10 Bouneb per staccare il pass per la semifinale del Mondiale U17. Una partita equilibrata, sbloccata soltanto al 83' contro la difesa tenace dell'Uzbekistan. Stesso risultato anche per il Mali, che ringrazia Ibrahim Diarra, tra i giovani più promettenti insieme ad Echeverri dell'Argentina (stella della competizione) e supera anche il Marocco. Di seguito il programma e gli orari delle prossime partite: