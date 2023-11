Spalletti in tribuna per Atalanta-Napoli alla prima di Mazzarri in panchina

BERGAMO - Nella giornata contro la violenza sulle donne sono numerosi i personaggi del mondo dello sport che si schierano contro la triste e attuale piaga sociale, riportata alla ribalta dopo l'assassinio della giovane Giulia Cecchettin da parte dell'ex fidanzato Filippo Turetta. Ultima, ma non per importanza, la presa di posizione del commissario tecnico della Nazionale italiana Luciano Spalletti, come da lui stesso testimoniato sul proprio account Instagram.