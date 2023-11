Venables, ex ct Inghilterra, è morto a 80 anni: mondo del calcio in lutto

LONDRA (Inghilterra) - Giornata di lutto per il calcio inglese, è venuto a mancare all'età di 80 anni Terry Venables, ex giocatore e Ct della Nazionale dei "Tre Leoni". A comunicare la scomparsa dell'ex centrocampista è stato il Tottenham, uno dei club dove Venables ha giocato in carriera (1960 a 1977) oltre a Chelsea, QPR, Crystal Palace e St.Patrick. Nel comunicato gli Spurs esprimono le loro condoglianze: "Le nostre più sentite condoglianze vanno agli amici e alla famiglia di Terry in questo momento incredibilmente difficile. In omaggio, ci sarà un minuto di applausi prima del calcio d'inizio e i nostri giocatori indosseranno una fascia nera durante la partita di questo pomeriggio contro l'Aston Villa".