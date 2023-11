La pazzesca rimonta Inter tiene in corsa l'Italia nel ranking Uefa per avere 5 squadre in Champions

Dopo i primi quattro turni complessivamente positivi delle squadre italiane impegnate in Champions League, la quinta giornata si è chiusa con un bilancio negativo: una vittoria (Lazio), due sconfitte (Milan e Napoli), un pareggio (Inter). Il combinato disposto di questi risultati fa scivolare il nostro calcio dai primi due posti del ranking Uefa che, a fine stagione, ne assegnerà uno in più nella nuova Champions a chi li avrà occupati. Il che significherebbe per l'Italia schierare una quinta squadra nel massimo torneo continentale 2024/2025.