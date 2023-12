Fiorello: "La figlia di Totti e Noemi Bocchi? Si chiamerà Ripicca!"

TORINO - Il mese di dicembre si apre con 'VivaRai2!'. Fiorello e la sua banda hanno suonato anche questa mattina la sveglia in diretta dal Foro Italico con la solita dose di buonumore tra musica, sketch e la consueta rassegna stampa. Dopo il grande successo riscosso da 'Unico', il docufilm che ha ironizzato sulla produzione Netflix con protagonista Ilary Blasi e le vicende con Francesco Totti , lo showman torna a parlare dell'ex capitano della Roma: «Lui e Noemi Bocchi vogliono un figlio insieme. Dovesse nascere femmina sapete come la chiameranno? Ripicca! Le amiche la chiamerebbero Ripy...».

Fiorello tra Renzi e Fazio

Non poteva mancare la satira politica: «Renzi contro Vespa per lo speciale 'Porta a Porta': ha regalato a Meloni e Schlein un'incredibile visibilità. Ora pretende anche lui un faccia a faccia in diretta, sarà un confronto tra Matteo e Renzi». Una puntata ricca di sorprese si conclude quindi con una videochiamata ad Antonella Clerici, appena sveglia, a regalare un sorriso a tutto il glass.

Lo sketch più esilarante della puntata, però, vede protagonista Woody Allen. Fiorello 'brucia' Fabio Fazio, che avrà il noto regista come ospite nel suo talk, con una fake intervista in un inglese improponibile: «Che Tempo Che Fa? A Hollywood sono famosi perché offrono sempre più di quello che chiedi, devi lottare per averne di meno! Mi avevano già fatto il bonifico, ora rivogliono i soldi indietro. Io gli ho dato il numero di un tal Roberto Sergio...»