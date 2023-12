Buffon, lo Yen bene rifugio e il gioco in Borsa: perché è in tendenza social

La leggenda della Juventus Gigi Buffon, ospite di Marco Casario (YouTube), ha parlato della sua routine da imprenditore nel settore dei trading. L'ex portiere bianconero ha raccontato che: "Inizio 8:30 fino alle 9:30 vado alla ricerca di notizie finanziarie, macro economiche, geo politiche, durante alcuni momenti delle giornata apro Class Cnbc (canale televisivo che trasmette notizie economiche da tutto il mondo), guardo dei canali/programmi su internet e seguo per avere un aggiornamento di inizio giornata. Poi mi fermo e vedo se posso fare un'operazione e se non c'è ricomincio alle 14 in vista dell'apertura di Wall Street per capire la situazione - aggiunge - Così dalle 14 fino alle 16 con attenzione e la maggior parte delle volte parto con operatività. Verso le 17:15 guardo la chiusura del mercato europeo fino alle 18:30 e poi l'ultimo sguardo o dò alle 21:45 fono alle 23".