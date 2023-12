Pogba, la frecciata dell’ex compagno: “Fece arrabbiare tutta la squadra”

MANCHESTER (Inghilterra) - Il ritorno e i sei anni di Paul Pogba al Manchester United (2016-2022) sono stati complicati e lo ha confermato anche Nemanja Matic. L'ex giocatore della Roma e dello United, oggi al Rennes, ha parlato al canale YouTube "YuPlanet" raccontando dei retroscena ai tempi dei Red Devils con il centrocampista francese protagonista: "Al Chelsea i giocatori erano professionali, puntuali, mai in ritardo mentre al Manchester United questo avveniva quasi ogni giorno. Tra i giocatori sempre in ritardo vi erano Paul Pogba, Jadon Sancho e un altro paio di giocatori. Il resto della squadra che era sempre puntuale si arrabbiò, pertanto decidemmo di istituire una specie di comitato disciplinare interno con me come presidente".