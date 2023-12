Gli Insuperabili vincono il titolo di Campioni d'Italia di calcio a 7 CP

Un weekend perfetto per gli Insuperabili, che a San Giovanni Lupatoto si sono laureati Campioni d’Italia di calcio a 7 CP (Cerebral Palsy Football) . A distanza di circa 4 anni dalla vittoria in Serie A - Categoria FS - FIGC DCPS , è arrivato un altro grande successo sportivo per la realtà di Fondazione Ecoeridania Insuperabili, al termine di un testa a testa serrato con il Calcio Veneto, sconfitto grazie alla miglior differenza reti.

Il Campionato, riservato a ragazzi con paralisi cerebrali e ricreato quest’anno dopo lo stop forzato causa Covid, è andato in scena nel weekend appena trascorso, tra sabato 2 e domenica 3 dicembre. Gli Insuperabili, imbattuti per tutto il torneo, hanno ottenuto otto punti in classifica, frutto di due vittorie e altrettanti pareggi. A fare la differenza rispetto al Calcio Veneto, che ha chiuso con gli stessi punti, è stata la differenza reti e la roboante vittoria per 9-0 ottenuta contro i padroni di casa del San Giovanni Lupatoto, nell’ultimo turno di campionato.

“Una gioia incredibile” - Davide Leonardi, Presidente di Insuperabili: “Credo sia una grande soddisfazione per noi aver partecipato e vinto questa competizione, dopo anni di stop dovuti all’emergenza Covid. Sono soddisfatto dei progressi dentro e fuori dal campo di tutti i ragazzi, che in questi giorni ci hanno emozionato e regalato una gioia incredibile. Voglio ringraziare la FISPES per l’organizzazione della manifestazione e tutte le squadre partecipanti”.



LA ROSA DEGLI INSUPERABILI - I calciatori scesi in campo per la selezione degli Insuperabili sono stati i seguenti: Catania, Alessandroni, Bovone, Di Gioia, Aprutesei, Valenti, Nacci, Vrech, Li Vecchi, Marigliano

Head Coach: Daniele Lalli;

Coach: Christian Rampogni e Danilo D’Andrea;

Psyco Coach: Simone Pilatu

Il titolo di capocannoniere del torneo è stato vinto da Antonio Marigliano, che ha realizzato 9 gol. Luca Catania è stato premiato con il riconoscimento di “Miglior portiere”.