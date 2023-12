Al Coni il Premio Andrea Fortunato: “vince" Thiago Motta. Ma non finisce qui

Dal premio al Passaporto

L'evento ha visto la presenza di illustri ospiti del mondo sportivo, giornalistico e medico, che sono stati onorati con numerosi premi in riconoscimento dei loro eccezionali contributi nell'anno trascorso. Durante l'evento si è svolta un'importante relazione sul Passaporto Ematico condotta dai referenti medici della Fondazione. Un sentito ringraziamento all'artista Fernando Mangone per i suoi magnifici dipinti creati appositamente per l'occasione, e al fotografo Dario di Sessa per la sua generosa vicinanza e disponibilità nei confronti della Fondazione. Non per ultimi, ringraziamo l'agenzia Molaro Graphic per aver curato in modo così impeccabile tutto il Premio Andrea Fortunato. Gli interventi durante l'evento hanno ribadito l'importanza del Passaporto Ematico, sottolineando l'urgenza di renderne obbligatoria l'esecuzione per tutti gli atleti in ambito sportivo. La Fondazione Fioravante Polito continua a promuovere l'eccellenza e l'integrità nel mondo dello sport attraverso iniziative significative come il Premio Andrea Fortunato.