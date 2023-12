"La Juve ha aperto la strada: le seconde squadre sono la via da seguire"

TORINO - Oggi affronterà la Juventus nel big match del campionato Primavera, ma Emiliano Bigica, tecnico del Sassuolo Under 19, è soprattutto un uomo di calcio che ha ormai maturato in tanti anni grandi esperienza nei settori giovanili. Ha allenato la Fiorentina, anche di Vlahovic, ora guida i neroverdi che puntano in alto. E sa quanto possa essere importante l’ingresso delle seconde squadre: la Juventus è stata apripista, poi è arrivata l’Atalanta, ma diversi club - Sassuolo compreso - guardano a questa possibilità con favore. «La mia società ha ventilato questa opportunità - ha detto Bigica a Tuttosport -, ci crede. La Juventus è stata la prima a puntare sulla seconda squadra e ha sicuramente tratto dei vantaggi: si possono lanciare giocatori giovani in un campionato professionistico, così i ragazzi diventano più pronti anche in chiave prima squadra. Il Sassuolo è da diversi anni che disputa buoni campionati a livello di Primavera e settore giovanile: può essere un modo funzionale per far crescere i calciatori e per seguirne da vicino il percorso, senza dover ricorrere ai prestiti. Se Il Sassuolo dovesse farlo, ben venga».