Benzema, la top 11: uno juventino, due ex bianconeri ma c'è un grande assente

Karim Benzema ha svelato il suo dream team. L'attaccante francese, ex Pallone d'Oro attualmente in forza all'Al-Ittihad, in un video pubblicato dal club saudita ha svelato la sua formazione ideale e le sorprese non sono mancate. Karim ha infatti deciso di escludere alcuni suoi ex compagni di squadra del Real Madrid dalla sua top 11 e ha inserito un giocatore della Juventus e due ex bianconeri.