"Ceferin, il piano per restare presidente Uefa oltre i limiti dello statuto"

Aleksander Ceferin potrebbe rimanere a capo della UEFA oltre i limiti dell'attuale statuto. All'interno dell'atto giuridico della UEFA viene specificato come nessuna persona possa continuare a ricoprire il ruolo di presidente oltre i 12 anni, ovvero la durata massima per un incarico rinnovato per tre mandati. Stando alle ultime indiscrezioni del Financial Times, però, l'organo calcistico europeo starebbe provando a superare questo ostacolo per favorire un nuovo mandato dell'attuale presidente.