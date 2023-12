Superlega, il momento della verità: la sentenza che può cambiare il calcio

Il conto alla rovescia per il 21 dicembre, il giorno in cui cambierà il calcio europeo. Perché qualunque cosa deciderà la Corte di Giustizia Europea giudicando il caso del monopolio dell’Uefa, il mondo del pallone non sarà più lo stesso. Verrà ovviamente rivoluzionato se la Corte riconoscesse il diritto dei club di iscriversi a delle competizioni alternative a quelle dell’Uefa senza incappare in sanzioni. Ma cambierà anche se la Corte mantenesse un sostanziale status quo, perché il potere, già enorme, dell’Uefa diventerebbe strapotere e il sistema attuale subirebbe comunque delle modifiche. Si è dunque a un bivio storico e, dunque, vale la pena provare a capire di cosa si sta parlando e cosa potrà succedere il 21 dicembre.



Su cosa deve pronunciarsi la Corte di Giustizia Europea il 21 dicembre?

La domanda riguarda il ruolo e la posizione dell’Uefa all’interno dell’ecosistema del calcio europeo. Si tratta di un monopolio di quelli vietati? L’Uefa abusa di questo monopolio impedendo la nascita di competizioni alternative alle sue? E, più in generale, è corretto che il sistema calcio abbia un’unica istituzione che fa da regolatore, organizzatore e legislatore? Può bastare il concetto di “difesa del modello di sport europeo” a giustificare una simile concentrazione di poteri? E, soprattutto, perché dovrebbe averli una società di tipo privatistico con sede in Svizzera? È davvero meritocratico un sistema in cui la quarta dei campionati più ricchi ha più diritti (e ottiene più soldi) di chi vince il campionato in Ungheria? Queste sono le domande alle quali dovrà rispondere la Corte il 21 dicembre.



Com’è andata finora?

L’iter di ogni procedimento presso la Corte di Giustizia Europea prevede che dopo il dibattimento (avvenuto l’11 e il 12 luglio del 2022) si esprima l’avvocato generale, il quale espone alla Corte un suo parere che riassume la vicenda. Spesso, ma non sempre, il parere dell’avvocato viene ricalcato dal giudizio della corte. Sul caso Uefa si è espresso l’avvocato greco Athanasios Rantos e il suo è stato un parere con molti punti a favore dell’Uefa, considerata garante di un «modello sportivo europeo» che giustificava l’esistenza di un monopolio e di una posizione dominante sul mercato, non sanzionabile, quindi, con gli articoli 101 e 102 dei Trattati di Roma che regolano proprio monopolio e abuso di posizione dominante. Unico punto a favore di un’eventuale Superlega: se un club aderisce a una competizione al di fuori dell’Uefa può essere espulso da tutte le competizioni sotto l’egida Uefa (campionati nazionali compresi, quindi), ma i giocatori no. In sostanza, se un giocatore partecipasse all’eventuale Superlega, per Rantos, potrebbe comunque essere convocato dalla sua nazionale per Mondiali ed Europei.