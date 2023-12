"Urlava 'Ti ammazzo", il racconto shock dell'arbitro pestato in Turchia

La vicenda che ha colpito Halit Umut Meyer, arbitro turco aggredito con violenza dal presidente dell'Ankaragucu Faruk Koca in Turchia, continua a far discutere. Il proprietario della squadra che ieri ha pareggiato contro Rizespor ha procurato un occhio nero al direttore di gara, facendolo subito cadere a terra stordito con un pugno in faccia. L'episodio ha sconvolto tutti e il campionato turco attualmente è sospeso a tempo indeterminato. Il giorno dopo Meyer ha raccontato: "Faruk Koca mi ha dato un pugno sotto l'occhio sinistro e sono caduto a terra. Mentre ero a terra, tutte le altre persone mi hanno preso a calci più volte in faccia e in altre parti del corpo. Koca davanti a tutti i miei collaboratori arbitri mi ha detto: 'Ti ammazzo'. Presenterò una denuncia contro di lui e le altre persone che mi hanno picchiato. Non voglio scendere a compromessi. Questo è tutto quello che ho da dire".