Zeman ancora ricoverato: l'aggiornamento sulle condizioni

Resta ricoverato presso la clinica Pierangeli di Pescara il tecnico del club biancazzurro, Zdenek Zeman , che ieri mattina aveva accusato un leggero malore rivelatosi poi una ischemia transitoria leggera. Il 76enne allenatore boemo resterà ancora qualche giorno sotto osservazione per l'effettuazione di ulteriori accertamenti. Le condizioni sono buone.

Sebastiani in visita da Zeman

Ancora ricoverato, Zeman non siederà sulla panchina del Pescara domenica prossimo nel match contro l'Ancona. Da ovalutare una eventuale presenza in panchina nella gara del 23 dicembre all'Adriatico contro la Fermana. Zeman ha ricevuto oggi, così come ieri, la visita del presidente, Daniele Sebastiani, mentre alla società continuano ad arrivare messaggi di affetto e vicinanza nei confronti del tecnico.