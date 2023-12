Chiellini non può che esserne felice: il pensiero di Beckham per la gloria Juve

Giorgio Chiellini, dal momento in cui ha annunciato il suo addio al calcio giocato, è stato celebrato da moltissimi suoi ex compagni di squadra e non solo. L'ex capitano della Juventus, a cui anche Allegri nella conferenza di oggi ha voluto fare gli auguri per il futuro, ha chiuso la sua carriera da calciatore dopo l'ultimo anno giocato in MLS con il Los Angeles FC.