Firenze Sud, la lezione anti-razzista: "Meglio la sconfitta"

Firenze Sud, il caso

La legge di cui sopra, nello specifico, ha stabilito di infliggere «alla società Firenze Sud la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, la penalizzazione di UN punto in classifica nonché l’ammenda di 25,00 Euro quale prima rinuncia». E ha spiegato che «è pur vero che un episodio come quello riportato, per la sua gravità, se effettivamente verificatosi, possa aver colpito la sensibilità dei giocatori in campo e degli altri tesserati presenti [...] ma è altrettanto vero che le formazioni che scendono in campo si debbono impegnare, per regolamento federale, a terminare le gare cui prendono parte; si ricordi che solo e soltanto il D.G. è figura legittimata a non iniziare o far proseguire una gara, qualora si verifichino stringenti fatti o situazioni sottoposte al suo esclusivo giudizio. Nel caso di specie, visti gli atti di gara, il D.G. neppure ha udito la frase riportata dalla Società ospite». D.G. = direttore di gara.