Procuratori, 105,28 milioni di commissioni per la Serie A sono troppi

C'è un salasso che il calcio italiano non può più permettersi ai livelli registrati dal Report Fifa 2023. È l'esorbitante incremento delle commissioni pagate agli agenti per gli acquisti e le cessioni dei calciatori: 105,28 milioni di euro (73,87 milioni per le operazioni in entrata; 31,41 milioni per le uscite. Mai i procuratori hanno guadagnato così tanto, quanto nell'anno che sta per finire. La spesa globale dei club è stata di 808,17 milioni di euro.