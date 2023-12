Pescara, Zeman dimesso dall'ospedale ma resta a riposo: niente allenamenti

Ancona-Pescara, Zeman non sarà in panchina

Ciò nonostante, Zeman dovrà stare a riposo per diversi giorni. Non sarà in campo per dirigere le prossime sedute di allenamento e in panchina in occasione del match in trasferta contro l'Ancona in programma domenica prossima alle 20:45. Zeman incontrerà la squadra domani pomeriggio, ma non potrà fare altro che seguire in diretta tv la partita valida per la diciottesima giornata del girone B di Serie C.