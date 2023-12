"Le donne rovinano il calcio, perderebbero 30-0 con i maschi": bufera su Barton

LONDRA (Inghilterra) - L'ex giocatore del Manchester City e Newcastle Joey Barton continua la sua campagna denigratoria verso il calcio femminile con frasi sessiste ed irrispettose verso tutto il movimento. Durante la trasmissione TalkTv Barton aveva già scoccato diverse frecciate verso giornaliste, opinioniste ed ex calciatrici che s econdo lui non dovrebbero commentare le partite di calcio di alto livello sottolineando più volte: "Non voglio vedere il sessismo nel calcio, ma se non discutiamo adeguatamente di questo problema, la situazione non potrà che peggiorare e rovinare l’esperienza di guardare il calcio maschile di alto livello. È la mancanza di meritocrazia che genera il sessismo, servono persone qualificate per occupare certe posizioni. Tutti hanno il diritto di commentare: posso parlare di calcio, posso parlare di taekwondo, ma è una questione di credibilità e standard giornalistici, piuttosto che di simbolismo".

Barton rincara la dose

Dopo le frasi sessiste dichiarate a TalkTv Barton si è rivolto ancora una volta ai social media per continuare la sua campagna sessista contro il calcio femminile suggerendo che gli uomini della nazionale inglese batterebbero le campionesse d'Europa, le Lionesses, per 30-0 in un solo tempo di partita.

Venerdì Barton ha ripostato un video che aveva fatto il giro sui social media di una squadra composta da ex giocatrici della squadra femminile statunitense che perdeva 12-0 contro una squadra di ex giocatori del Wrexham, accompagnato da un'altra didascalia apparentemente sessista: "Ma sì, continuiamo a far finta che sia lo stesso gioco, vero? L'ultima cosa che vogliamo è che la gente si metta in risalto le mutande. Il calcio femminile sta crescendo e questo è sorprendente. Smettetela di cercare di rovinare il nostro!". Ovviamente le sue frasi sono state fortemente criticate da tutto il mondo del calcio britannico e internazionale.