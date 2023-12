Amos Ferrini: "Mihajlovic lottava come un Toro, sarebbe piaciuto a papà Giorgio"

Siccome Mihajlovic ha lasciato nell’ambiente del Toro un’impronta importante - soprattutto nel cuore e nell’immaginario dei tifosi, che lo hanno amato al di là dei risultati: a molti è rimasto il rammarico per quello che avrebbe potuto essere e (per ragioni non dipendenti da Sinisa) non è stato - ne abbiamo chiesto testimonianza a una figura granata non istituzionale ma molto...granata: Amos Ferrini , figlio di Giorgio, il capitano dei capitani, il simbolo di un tremendismo che non esiste più e che in qualche modo Miha aveva cercato di incarnare e far rivivere. Sinisa era un grande combattente. Un uomo schietto e leale, proprio uno da vecchio Toro. Mi ha ricordato i giocatori degli Anni ‘70, quelli che col tremendismo granata sono arrivati a conquistare lo scudetto. Non è riuscito ad ottenere molto qui nel Toro di oggi perché non ha trovato giocatori devoti alla maglia, pronti ad ogni sacrificio per un punto in classifica.

Torino, il desiderio di Sinisa

Lui voleva degli Uomini, non solo degli atleti! Una domenica di derby gli ho chiesto di spronare i giocatori, convincerli ad essere più irruenti, per un gioco più maschio. Mi disse che in quella rosa si sarebbero tirati indietro anche per calciare un rigore! Forse è per quello che si è creata tensione nello spogliatoio. Lui voleva dei leoni in campo, che ripagassero con la grinta la fortuna di essere diventati giocatori di calcio. Ricordo quella volta in cui - ospitandomi in una conferenza stampa insieme a un tifoso storico e a un magazziniere, oltre al giovane capitano Benassi - rimarcò la fortuna di avere come lavoro il gioco del pallone e che non fosse quello un vero sacrificio; sacrificio è essere operaio e svegliarsi alle 4 e mezza di mattina per il turno delle 6 e non arrivare a fine mese con i soldi: quello è veramente difficile.

Uno spirito d'altri tempi

La sua determinazione sicuramente sarebbe piaciuta a mio papà perché entrambi avevano uno spirito sportivo agonistico d’altri tempi. Il suo ricordo in granata sarà indelebile per i tifosi e per coloro che lo hanno conosciuto di persona, perché ci ha fatto rivivere quell’atmosfera di grinta e voglia di lottare che era la caratteristica del Toro, che le altre squadre temevano. Ci vogliono anni per plasmare un gruppo e farlo crescere, a lui non è stato concesso tanto tempo. Mio papà e il suo gruppo di giocatori hanno impiegato 10 anni per arrivare ad uno scudetto, creando prima una grande famiglia che si sorreggesse vicendevolmente, per poi migliorarsi nel gioco con un’intesa tra loro sorprendente. L’affiatamento in quel gruppo lo si può assaporare ancora oggi quando sono assieme per qualche cena nei vari Toro club. Sinisa si sarebbe trovato bene con queste persone,che grazie alla passione per il pallone e per un’idea di Toro hanno saputo farsi amare dai tifosi.