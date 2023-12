Ancelotti e la Superlega: "Il 21 dicembre può cambiare la storia del calcio"

MADRID (Spagna) - Cresce l'attesa per giovedì 21 dicembre, quando la Corte di giustizia dell'Unione europea in Lussemburgo si esprimerà con sentenza sulla disputa tra Superlega e Uefa-Fifa a proposito del presunto abuso di posizione dominante degli ultimi due soggetti. Che ne pensa l'allenatore del Real Madrid, club che ancora spera di trasformare questo progetto in realtà?. Questo il parere di Carlo Ancelotti: "Per esprimere un parere dobbiamo aspettare il 21, ma quello può essere un giorno che cambierà la storia del calcio, i calendari e tante altre cose. Ma aspettiamo". Non è certo questo il regalo di Natale che il tecnico di Reggiolo si attende sotto l'albero, c'è anche la questione rinnovo del contratto: "Essere l'allenatore del Real è ciò che importa. Io spero che il regalo me lo facciano i giocatori vincendo le prossime partite in modo da passare in tranquillità le Feste. Penso solo a finire bene il 2023, il resto si vedrà".