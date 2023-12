Superlega e Uefa, verso la tempesta: perché e come può cambiare il calcio europeo

Nella quiete prima della tempesta, perché comunque vada giovedì sarà una tempesta, risuonano le parole di Bernd Reichart , il capo di A22 , la società nella cui pancia c’è il progetto Superlega . Un video di poco più di un minuto, come richiede la grammatica dei social, nel quale riesce comunque a buttare sul tavolo alcuni spunti sui quali vale la pena di riflettere, attendendo la sentenza della Corte di Giustizia Europea che giovedì deciderà se l’Uefa è o non è un monopolio in abuso della sua posizione e va riformata, oppure qualcosa nel mezzo che presupporrebbe comunque una mezza rivoluzione (l’unico modo che ha l’Uefa di salvarsi così com’è, è una vittoria totale e schiacciante davanti alla Curia Europea).

Il monopolio Uefa e la sentenza

Reichart, tedesco, 49 anni, da un anno e mezzo è alla guida del progetto (che, alla fine, è tutt’altro che morto come sostiene astiosamente Ceferin) e dice: «Il 21 dicembre la Corte Suprema dell’Unione Europa si pronuncerà in via definitiva sulla nostra causa anti-monopolio contro la Uefa e la Fifa. C’è confusione su quanto sta accadendo. Chiariamo: l’Uefa detiene un monopolio assoluto nel calcio per club. La Corte stabilirà se questo monopolio è autorizzato a continuare o se invece è destinato a cadere».