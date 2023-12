Seedorf, la partita è poco amichevole: rissa sfiorata in Brasile

In occasione del 30° anniversario della Coppa Intercontinentale vinta nel 1993 dal San Paolo contro il Milan per 3-2, le leggende delle due squadre si sono incontrate in campo per disputare un'amichevole. Una tripletta di Dodô e una rete di Válber hanno indirizzato anche l'incontro verso il 4-1 per il club paulista: di Ricardo Oliveira la rete della bandiera delle leggende rossonere.

Seedorf, rissa sfiorata

Nel finale di gara, Seedorf, involatosi sulla destra, viene atterrato da Josuè: l'olandese si alza di scatto e va testa a testa con il brasiliano per poi spintonarlo via. A placare gli animi ci hanno pensato gli altri giocatori del San Paolo che hanno calmato l'ex centrocampista di Real Madrid, Inter e Milan. A fine gara, sono arrivate le parole di Josué: "Mi chiedeva di non forzare le entrate e gli ho detto che non doveva preoccuparsi. Ma quello è il mio modo di giocare, non mi sono comportato in maniera scorretta con lui". Anche Seedorf alla fine ha sgonfiato la questione: "Certe situazioni vanno capite…sarà per la prossima volta".