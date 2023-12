Zeman, buone notizie: il tecnico dirige l'allenamento del Pescara

Pescara, Zeman torna ad allenare

Prima il boemo era stato dimesso dalla clinica, ma costretto a riposare per riprendersi al meglio. Questa mattina, invece, Zeman è tornato a dirigere l'allenamento del suo Pescara al Silvi, per preparare la sfida di sabato sera all'Adriatico contro la Fermana. Contro l'Ancona i biancazzurri, con in panchina il vice Bucaro, non erano andati oltre l'1-1. Dunque quest'oggi il boemo ha diretto la seduta tecnico-atletica, e sabato prossimo potrebbe tornare in panchina.