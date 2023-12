Reichart, la Superlega e quei club “che incrociano le dita sotto il tavolo”

Giovedì 21 dicembre è attesa la resa dei conti finale tra l'Uefa e A22 Sports, la società che gestisce gli interessi della Superlega. Alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea si deciderà se l'Uefa è o non è un monopolio attualmente in abuso della sua posizione che andrebbe riformato. In poche parole, si capirà se l'ente in questione può o non può detenere esclusivamente il potere legislativo, esecutivo e giudiziario e vendere i diritti tv di una competizione basata sui club. La Superlega è coinvolta nella questione in quanto nel caso in cui non dovessero essere riconosciuti questi diritti all'Uefa, si potrebbe aprire il mercato ad altre competizioni. E in quel caso la Superlega direbbe la sua.