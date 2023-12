Neymar infortunato, salta la Copa America: le parole del medico del Brasile

BRASILIA (Brasile) - Il Brasile in ansia per Neymar. Il fuoriclasse ex Barcellona si era infortunato gravemente (rottura del legamento crociato anteriore e del menisco) il 17 ottobre in occasione del match valido per le qualificazioni ai Mondiali tra la Selecao e l’Uruguay. Il giocatore si era operato ai primi di novembre rassicurando sui social i tifosi ma la sua presenza per la Copa America 2024 (dal 20 giugno al 14 luglio) è in forte dubbio.