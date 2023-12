Dupont: "La sentenza Superlega è Bosman, dieci volte più rivoluzionaria"

Domani mattina si saprà tutto. Sta per scoccare l’ora della verità sul calcio europeo, in un clima irrealmente calmo, il mondo del pallone attende quella che potrebbe essere la sentenza che lo cambia in modo radicale. A qualcuno ricorda l’attesa per la sentenza Bosman (che il calcio lo ha rivoltato come un calzino), per esempio Jean Claude Dupont, l’avvocato che allora difendeva l’oscuro calciatore belga che ha cambiato la storia del calciomercato e oggi difende la Superlega nell’iter presso la Corte di Giustizia Europea. Gli effetti della decisione della Corte potrebbero innescare una rivoluzione totale.