Lavezzi in ospedale, l'Argentina trema: clavicola rotta, non è in pericolo

Lavezzi ricoverato, cosa è successo

Secondo quanto riportato da Fm Gente Radio, in Uruguay, Lavezzi sarebbe stato accoltellato in seguito ad una lite familiare, da suo fratello, e si sarebbe presentato in ospedale con un taglio all'addome e una frattura alla clavicola. Secondo l'emittente radiofonica, sarebbe quanto riferito appena arrivato l'ex calciatore in ospedale. Se i media locali parlano dunque sia del problema alla clavicola che di una ferita addominale, secondo quanto riferito da El Clarin, la polizia, nel primo rapporto diramato, avrebbe parlato solo di una ferita alla scapola, mentre indaga su quanto accaduto.

La versione resa dagli agenti del posto parlerebbe di una chiamata al numero di emergenza, con la pattuglia che si sarebbe presentata alle 5 del mattino all'Arenas de José Ignacio, nella proprietà uruguaiana di Lavezzi, dopo una chiamata al numero di emergenza. Lì sarebbe stato trovato 'El Pocho' con una frattura alla scapola. La versione della polizia di Maldonado -prosegue El Clarin- parlerebbe di un Lavezzi che era in presenza dela compagna e parte della sua famiglia e di alcuni ospiti. Sarebbe intanto già arrivata la versione da parte della famiglia di Lavezzi.