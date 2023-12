Diretta Superlega-Uefa, la sentenza in tempo reale: reazioni e cosa cambia

La Corte di Giustizia Europea è chiamata a prendere una decisione definitiva per la resa dei conti tra Uefa e A22 Sports . Intorno alle 9:30 verrà infatti espresso un giudizio finale che rivelerà se l'Uefa è un monopolio che abusa del suo potere e se potrà continuare a farlo . Riassumendo, si deciderà se l'ente in questione potrà continuare ad usufruire in maniera esclusiva del potere legislativo, esecutivo e giudiziario in grado di vendere i diritti tv di una competizione basata principalmente sui club che vi partecipano. Nel caso in cui la Corte di Giustizia Europea non dovesse più riconoscere questo tipo di diritti, si aprirebbero le porte a nuove competizioni . Prima su tutte, ovviamente, la Superlega.

Uefa-Superlega, le parole di Reichart

L'amministratore delegato di A22 Sports Bernd Reichart si è voluto esprimere sulla sentenza: "Siamo fondamentalmente ottimisti e abbiamo grande fiducia nel sistema giuridico europeo. È un traguardo importante perché poi sapremo se il mercato si potrà aprire. Se la CGUE consentirà ai club di acquisire la sovranità sulla propria competizione, anche loro daranno una mano. Ne sono convinto. È un consenso molto ampio sul fatto che in questo momento esista un problema e che dovremmo tutti andare alla ricerca di soluzioni". Il diretto interessato ha poi aggiunto: "Le persone si rendono conto che la Champions League contribuisce a far sì che molti paesi abbiano sempre la stessa squadra come campione in carica. L’attuale formato con la classifica annuale sta guidando la polarizzazione all’interno dei campionati nazionali. Ci sono club che credono che la Superlega sia l’unica opportunità per realizzare riforme fondamentali e che incrociano le dita, ma sotto il tavolo".

Le dichiarazioni di Ancelotti e Dupont

Sulla questione si sono espressi diversi volti noti del calcio internazionale. Carlo Ancelotti ha parlato di "una giornata che potrebbe cambiare la storia del calcio". A Jean Claude Dupont, invece, la sentenza ricorda quella Bosman che rivoluzionò il calciomercato: "La sentenza ha il potenziale per essere Bosman alla decima potenza. Questa volta non si tratta di regolamentare il mercato del lavoro, ma delle condizioni fondamentali alle quali le competizioni possono svolgersi sul mercato del calcio. Speriamo che la sentenza ci permetta di passare da un modello autoritario a uno democratico. Il doppio ruolo della UEFA in questo conflitto di interessi è inaccettabile. Non può impedire ai club e ai giocatori il diritto fondamentale di accedere a un giudice adeguato in grado di garantire le loro libertà fondamentali all’interno dell’Unione Europea".

Superlega, com'è cambiato il progetto

La Superlega, insomma, si tiene pronta con il suo progetto che spera di poter far partire dalla stagione 2025/2026. Un progetto decisamente rivoluzionato rispetto al suo format iniziale di ormai due anni fa: tre serie da venti squadre l'una con un sistema di promozioni e retrocessioni senza nessun posto fisso. Il sistema, ideologicamente, garantirebbe sicuramente più guadagni ai club che vi partecipano. Le cifre che erano trapelate dalla banca d'affari JP Morgan erano più alte di quelle dell'attuale Champions League e Reichart ha sempre voluto specificare che la redistribuzione tra le squadre partecipanti sarebbe più trasparente di quella dell'Uefa.