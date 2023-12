Lavezzi, le immagini fanno paura: in barella sedato per il viaggio in aereo

La notizia del presunto accoltellamento di Ezequiel Lavezzi ha fatto il giro del mondo in pochi istanti, tenendo in apprensione migliaia di tifosi di tutto il mondo. Per l'ex calciatore di Napoli e Psg è stata tanta la paura anche se restano ancora da chiarire le dinamiche che hanno portato al suo ricovero. Le immagini mostrate in Argentina dal programma televisivo LAM hanno fatto temere per la vita del Pocho con il corrispondente dall'Uruguay che ha ripreso la partenza dell'aereo di Lavezzi, caricato sul velivolo in barella a causa di un mancamento avvenuto prima dell'imbarco. L'argentino è stato sedato per poter affrontare il viaggio in aereo e alla fine è emerso che la ferita da arma da taglio non era così pericolosa mentre il ricovero è stato necessario per la frattura della clavicola.

Lavezzi, le ricostruzioni sull'accaduto

Le ultime ricostruzioni parlano di una festa nella casa in Uruguay di Lavezzi che ha portato la Polizia ad intervenire in almeno due occasioni. Nella seconda è stata necessaria la chiamata di urgenza per il trasferimento di Lavezzi in ospedale dal quale è poi susseguito il ricovero. Secondo i media a casa del Pocho, come riportato dal giornalista Gustavo Descalzi, "ci sono state diverse notti di baldorie, feste e incontri. Tra i presenti penso che non ce n'era uno solo che potesse mettere insieme due parole di seguito". Un party all'insegna dell'euforia dunque, anche se dall'Uruguay emergono altri dettagli. L'ex calciatore, secondo il giornale locale di Punta del Este (luogo dove si trova casa Lavezzi), avrebbe tentato di tagliarsi con una forbice da tredici centimetri a seguito di un primo esaurimento nervoso mentre in un secondo momento sarebbe arrivata la frattura della clavicola. Non sono ancora del tutto chiari i motivi degli infortuni, il verbale della questura di Maldonado non ha riportato il taglio della forbice e i parenti non hanno sporto alcuna denuncia descrivendo l’accaduto come un incidente familiare. Per Lavezzi sostegno da Napoli con il messaggio del club sui social: "Caro Ezequiel, innanzitutto buon Natale a te e alla tua famiglia. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti aspettiamo presto a Napoli".