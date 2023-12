Reichart presenta la nuova Superlega: 64 squadre, dirette gratis. Come funziona

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea con una sentenza storica ha messo fine al monopolio di FIFA e UEFA per quanto riguarda l'organizzazione di competizioni sportive: "i poteri dei due organi non sono disciplinati da alcun criterio che ne garantisca il carattere trasparente, obiettivo, non discriminatorio e proporzionato". La Corte dà quindi ragione alla Superlega e dà il via libera al nuovo torneo. Una notizia che ha fatto il giro del mondo in pochi minuti e ha trovato le reazioni positive di club come Real Madrid, Barcellona oltre all'esultanza del CEO Bernd Reichart. E proprio in questi istanti A22 Sports ha iniziato una presentazione live sul proprio canale You Tube per annunciare le nuove proposte per il futuro del calcio dei club europei.