Vi spieghiamo la Superlega: squadre, regole, come si accede e cosa cambia

Come sarà la Superlega? Si tratterà di una sistema formata da tre tornei diversi: STAR, GOLD e BLUE . Il livello Star è il più alto e prestigioso, quello Gold è l'intermedio, il Blue è il livello di ingresso nel sistema. Si possono anche pensare come le attuali Champions League, Europa League e Conference League.

Quante squadre parteciperanno?

Complessivamente saranno 64 squadre, divise così: 16 nella Star, 16 nella Gold e 32 nella Blue.

Come si svolge il torneo?

Prima una fase all'italiana, nella quale le squadre della Star e della Gold saranno divise in due gironi da 8 squadre, la Blue in 4 gironi da 8 squadre. I gironi, quindi, comporteranno 7 partite di andata e 7 di ritorno, al termine dei quali ci sarà la fase finale a eliminazione diretta. Le prime quattro dei gironi di Star e Gold disputeranno quarti (andata e ritorno), semifinali (andata e ritorno) e finale (partita unica in campo neutro). Nella Blue League saranno le prime due di ognuno dei quattro gironi a qualificarsi per la fase finale.

Ci saranno promozioni e retrocessioni?

Sì, il sistema prevede promozioni e retrocessioni. Le ultime classificate dei due gironi di Star retrocedono in Gold, che fa salire in Star le due finaliste. Le ultime dei due gironi della Gold retrocedono in Blue e le due finaliste di Blue salgono in Gold. Differente il meccanismo di retrocessione della Blue League che prevede il ricambio di 20 club (le ultime cinque di ognuno dei quattro gironi) che arriveranno dai campionati nazionali con cui la Superlega vuole essere strettamente connessa.