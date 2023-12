Napoli in Superlega, De Laurentiis apre: "Pronti a dialogo con i club"

La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea, che ha dato il via libera alla nascita della Superlega è stata accolta favorevolmente dal presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. A rivelarlo è l'ANSA che cita fonti vicine al club azzurro per ricordare come già in passato De Laurentiis avesse espresso la sua opinione, molto vicina a ciò che è stato evidenziato dal verdetto odierno.