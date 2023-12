James Rodriguez sul Qatar: "Non potevo far la doccia nudo e mangiavano..."

James Rodriguez è tornato a parlare della sua esperienza in Qatar. Il fantasista colombiano, attualmente al San Paolo e che in carriera ha indossato le maglie del Real Madrid e del Bayern Monaco, ha parlato del suo difficile adattamento calcistico e culturale quando nel 2021 si è trasferito all'Al-Rayyan. In un'intervista per Globo Esporte, James ha dichiarato: "La vita e la cultura in Qatar sono molto difficili, era un paese al quale ho avuto difficoltà ad adattarmi. Tutti sanno che nel calcio, sotto le docce, tutti i giocatori sono nudi, ma io non potevo fare nemmeno quello. I miei colleghi mi hanno detto che era proibito".