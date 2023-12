San Paolo, dal Morumbi al MorumBIS: uno stadio...di cioccolato

Un accordo finanziario moderno e di stampo neoliberista per rialzare la testa e riprendersi a livello sportivo. Quello che il San Paolo , glorioso club del campionato brasiliano, ha realizzato nella giornata di ieri, è solo l’ultimo relativo al cambio di nome di uno stadio per ottenere liquidi. Una strategia ormai utilizzata da moltissime società calcistiche europee e che sta prendendo piede soprattutto nel paese più grande del Sudamerica, dove il mercato è in crescita costante. Lo storico stadio Estádio Cícero Pompeu de Toledo, più conosciuto come, infatti, verrà chiamato “MorumBis” almeno per le prossime tre stagioni. Il tutto in seguito alla convenzione finanziaria certificata con l’azienda nordamericana, una holding internazionale alimentare i cui marchi includono, appunto, quello della cioccolata Bis.