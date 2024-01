Un anno senza Vialli, grazie ancora Gianluca

Domani è un anno che ci manca Gianluca Vialli. È un anno che ci manca il suo sorriso sempre sospeso tra dolcezza e ironia. Domani è un anno che riflettiamo su quello che ci ha insegnato nella seconda parte della sua vita e che rimpiangiamo tutto il bello che ci ha regalato nella prima parte. Oggi è il giorno giusto per ringraziarlo, insomma. Di ringraziarlo per averci insegnato che il tempo non va sprecato e quanto è importante parlare con me persone che amiamo tanto e che non è mai il momento sbagliato per comunicare loro i nostri sentimenti perché poi quel momento non potrebbe più tornare.