Vialli col suo sorriso girasole ci illumina la vita da scegliere

In tutto c’è stata bellezza: nella sua vita vissuta, fino all’ultimo, a testa alta, cercando di reagire, giorno dopo giorno, con un sorriso leggero e gli occhi talvolta lucidi, a quell’ingombrante “ospite indesiderato”, nel suo passato da campione del calcio, una carriera illustrata con successi di prestigio, persino storici se non addirittura epici (lo scudetto con la Sampdoria nel 1991, la Champions League alzata da capitano della Juve nel 1996), con la gloria portata senza mai gesti di presunzione o di arroganza, per poi offrire negli studi di Sky Sport la sua competenza tecnica, la sua ironia. Un anno fa, in un ospedale di Londra , circondato dall’affetto delle persone a lui care, soprattutto la moglie Cathryn e le figlie Sofia e Olivia se ne andava, appena cinquantottenne, Gianluca Vialli , il tumore al pancreas alla fine lo aveva consumato, dopo cinque anni di cure e di speranze, senza comunque voler mai cedere alla disperazione, all’incedere delle ombre: “Io non ho paura di morire. Non so quando si spegnerà la luce, cosa ci sarà dall’altra parte: ma in un certo senso sono anche eccitato dal poterlo scoprire”.

Vialli, l'arma della leggerezza

Avendolo conosciuto, fin da quando giocava nella Cremonese, la squadra della sua città, so che non gradirebbe parole intinte nell’inchiostro, sì facile, della retorica: lui che ha sempre amato sdrammatizzare qualsiasi situazione, giocare, con intelligenza, con le parole, portando questa sua filosofia anche nello spogliatoio delle sue squadre: perché un vero leader non ha bisogno di maschere da duro, di mostrare i pugni per farsi rispettare. Scirea si faceva capire con la potenza dei suoi silenzi, Luca riportava la carica nei momenti difficili con l’arma della leggerezza, in quel suo saper unire il gruppo con frasi che andavano dritte al cuore. La Samp fu una meraviglia grazie anche al suo giovanile entusiasmo, a quel “fanciullino”, così come ci hanno insegnato Platone e Pascoli, racchiuso nell’animo come manifesto di semplicità, certo, ma anche di chiarezza, ancora di più di consapevolezza. Confesso di aver visto il docufilm “La bella stagione” di Marco Ponti, ispirato al libro scritto dai “gemelli“ Vialli e Mancini e dedicato al trionfo doriano, con infinita commozione e grande commozione: Luca giganteggia con i suoi gol, quel suo modo di giocare, lui figlio dell’alta borghesia, da calciatore proletario, calzettoni abbassati, centravanti pronto a trasformarsi in terzino, acrobata della fantasia e dell’impossibile, un rebelde del prato verde, con il suo amico Mancio a fare, in virtù della sua eleganza innata, da fine dicitore.