Addio a Mario Zagallo, tre volte campione del mondo con il Brasile

Zagallo, la carriera

Soprannominato 'Il professore', Zagallo ha giocato un ruolo fondamentale in quattro dei cinque titoli mondiali vinti dalla Seleçao. Da giocatore vinse nel 1958 in Svezia e nel 1962 in Cile. In panchina ha poi guidato la Nazionale brasiliana al titolo nel 1970 in Messico ed è stato viceallenatore a Usa '94. Fu nuovamente allenatore nel 1998, quando il Brasile di Ronaldo perse 3-0 allo Stade de France contro Zidane e compagni. Nato il 9 agosto 1931 a Maceió, nel nordest del Brasile, da una famiglia di origine libanese e italiana, Mario Jorge Lobo Zagallo iniziò la sua carriera nel 1948 con il modesto club America di Rio, poi ha giocato otto stagioni con il Flamengo e sette con il Botafogo. Guidò da ct quella storica nazionale nel 1970 al terzo titolo mondiale con in campo Pelé, Jairzinho, Tostao, Gerson e Carlos Alberto. Genio tattico, è stato il primo a impostare un 5-3-2 capace di trasformarsi in un 3-5-2 in attacco. Richiamato nel 2003 per preparare come coordinatore tecnico il Mondiale del 2006 in Germania (il ct era Parreira), pose fine definitivamente alla sua carriera quando il Brasile uscì ai quarti di finale contro la Francia (1-0), ancora una volta battuto da Zidane