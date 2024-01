Be british, siate Vialli

L’uruguayano Gus Poyet era rimasto stupito nel vedere tanti fotografi e telecamere all’uscita del tunnel, per giunta per un match neanche di cartello come quello tra il suo Chelsea e il Southampton, previsto il 26 dicembre 1999, nel tradizionale Boxing Day. «Che succede? - chiese incuriosito a un operatore - Non hai notato? Siete undici senza neppure un solo britannico». In una monarchia popolata da sudditi con un concetto piuttosto alto della loro terra quel “line up” interamente straniero poteva essere uno scandalo, ma a placare ogni polemica provvide chi aveva fatto quella scelta. Il manager del Chelsea, Gianluca Vialli: «Ho scelto i migliori undici a disposizione, indipendentemente dal loro Paese di provenienza, credo religioso, colore della pelle».