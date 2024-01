Brasile, ecco il nuovo ct: né Ancelotti, né Mourinho, scelto Dorival Júnior

RIO DE JANEIRO (Brasile) - La Selecao ha il suo commissario tecnico, non è Josè Mourinho e neanche Carlo Ancelotti: Dorival Júnior, 61 anni, sarà la nuova guida tecnica del Brasile. L'allenatore ha accettato l'invito del presidente della Federcalcio brasiliana (Cbf), di Ednaldo Rodrigues. Dorival ha comunicato la sua decisione al consiglio direttivo del San Paolo, squadra di cui era tecnico e per il quale ha svolto l'ultimo allenamento ieri. Gli assistenti Lucas Silvestre (suo figlio) e Pedro Sotero rimarranno al San Paolo finché il consiglio direttivo non troverà un sostituto. Poi andranno anche loro alla 'Selecao'. Dorival subentra a Fernando Diniz, il ct 'part time' del Brasile esonerato due giorni fa.