È morto Beckenbauer, calcio in lutto: la leggenda tedesca aveva 78 anni

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Addio a Franz Beckenbauer : il leggendario calciatore tedesco è morto ieri, come ha comunicato oggi la famiglia all'agenzia tedesca Dpa, all'età di 78 anni: "È con profonda tristezza che annunciamo che mio marito e nostro padre, Franz Beckenbauer, è morto serenamente nel sonno ieri, domenica, circondato dalla sua famiglia . Vi chiediamo di lasciarci elaborare il lutto in silenzio e di astenervi dal fare domande", la nota diramata.

Da calciatore

Nato a Monaco di Baviera l'11 settembre del 1945, il 'Kaiser', come verrà in seguito soprannominato, iniziò la propria carriera da calciatore nelle giovanili del Bayern, diventandone presto un pilastro. Vestì la maglia della prima squadra dello storico club tedesco per 575 volte, tra il 1963 e il 1977, vincendo 4 Scudetti, altrettante Coppe nazionali, 3 Coppe dei Campioni, una Coppa Uefa e una Coppa Intercontinentale e mettendo a segno 74 gol. Seguì una doppia esperienza coi New York Cosmos tra il '77 e l'80 e nel 1983, disputando 132 partite, realizzando 23 reti e arricchendo il proprio palmares con 3 campionati NASL (North American Soccer League). In mezzo, tra l'80 e l'82, due stagioni all'Amburgo, durante i quali festeggiò un ulteriore Scudetto: in totale 37 gettoni e nessun gol. Con la nazionale della Germania Ovest, poi, collezionò 103 presenze condite da 14 reti e, soprattutto, un titolo europeo nel 1972 e uno mondiale due anni più tardi. Sul piano personale, infine, fu insignito due volte del Pallone d'Oro ('72 e '76) e quattro del titolo di 'Calciatore tedesco-occidentale dell'anno' ('66, '68, '74 e '76).