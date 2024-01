“Lavezzi in una clinica per la salute mentale”: l’allarme dall’Argentina

Nelle ultime due settimane il nome di Ezequiel Lavezzi è finito al centro di alcune voci particolari e non legate al mondo del calcio. Dal suo addio nel 2019 è tornato a vivere con la famiglia e pochi giorni prima di Natale è circolata una notizia di un presunto incidente domestico, poi smentito dalla direttrice dell'Ospedale, e hanno fatto scalpore le immagini in cui si è visto l'ex Napoli caricato sull'aereo in barella e sedato per fare ritorno in Argentina . Dopo il ricovero sono spuntate le prime foto sui social, prima del fratello Diego e poi lui stesso è tornato a pubblicare sul proprio profilo una foto con l'amico ed ex compagno di squadra, German Denis . Ora, però, El Clarin è uscito con una nuova notizia: "Lavezzi in una clinica per la salute mentale". Ma cosa sta succedendo all'ex calciatore?

Lavezzi, ricoverato in una clinica

"Lavezzi ricoverato per overdose" ha dichiarato il giornalista Luis Ventura nel corso del programma televisivo "Secretos Verdaderos". Notizia che è stata smentita poi dal figlio 18enne del Pocho: "Mio padre si sta sottoponendo a cure e sta bene. Smettetela di inventare cose che non sono vere. Non ha overdose o qualsiasi cosa dicano". Ma come ha riportato il quotidiano argentino sarebbe ricoverato in questa clinica, il Dharma Hospital dove vengono fatti trattamenti per la salute mentale e il recupero dalle dipendenze. L'attaccante è stato ricoverato nel fine settimana ed è attualmente in cura in questa struttura ed è seguito da tantissimi professionisti seguendo un iter di riablitazione in questo senso.