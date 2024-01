“Tu farai il mio secondo”: Vialli, l’aneddoto Bergomi che nessuno ricordava

Gianluca Vialli arrivò a un passo dal diventare l'allenatore della nazionale italiana dopo Giovanni Trapattoni. Lo ha rivelato Giuseppe Bergomi al Teatro Carlo Felice di Genova per 'My name is Luca', la serata benefica organizzata per celebrare la memoria del campione a un anno dalla morte e ricordare la sua attività di raccolta fondi per la ricerca sulla Sla. "Un aneddoto che mi lega a Gianluca tantissimo è che lui per poco non è diventato allenatore della Nazionale, mi aveva chiamato per andare a prenderlo all'aeroporto di Malpensa perché mi doveva parlare, 'sarai il mio secondo' mi disse, poi dopo non se n'è fatto niente" ha raccontato Bergomi.