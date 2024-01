Arbitri e Var, la soluzione alla crisi? Una vecchia idea di Rosetti e Rizzoli

"Lavoriamo per avere uniformità. Avremo squadre arbitrali provenienti dallo stesso Paese e, se non sarà possibile, formeremo squadre con arbitri che non partecipano a campionati col Var affiancati da colleghi che lavorano ogni settimana con questa tecnologia", Ecco, era il 6 febbraio del 2019 (col ritmo a cui viaggia la tecnologia quasi un secolo fa…) quando Roberto Rosetti, allora responsabile degli arbitri dell'Uefa, si riferiva alla necessità di uniformare le dinamiche e soprattutto le decisioni tra gli arbitri e i varisti e all'interno degli stessi varisti. Ebbene, a giudicare da quel che sta accadendo in Italia sembra proprio che questo tempo sia passato invano e che, almeno da quel che vedremo, si sia proceduto in direzione contraria, e dunque controproducente, a quel tipo di indicazione. Con l'effetto di ingenerare una confusione tale che vien da chiedersi se sia propedeutica a chissà che o semplicemente figlia spuria dell'insipienza.