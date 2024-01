Beckenbauer, la Germania si stringe attorno al suo mito

Il più grande di tutti, l’icona per eccellenza del calcio tedesco, l’uomo che ha ridefinito il modo di intendere il tempo e lo spazio sul campo. Un rivoluzionario. A due giorni dalla scomparsa di Franz Beckenbauer, la Germania si stringe intorno al suo mito, spentosi domenica a 78 anni a Salisburgo, circondato dall’affetto dei suoi cari. Il suo ricordo vive nelle immagini delle sue incredibili gesta in campo, ma anche nelle sue mitiche frasi diventate aforismi: «Ho lavorato nel calcio perché non ho mai saputo fare altro: ad esempio, quando leggo Schopenhauer non ci capisco niente» è una delle più celebri, ma anche la massima secondo cui «la fortuna è un cervo timido: esce solo a certe condizioni», oppure l’autoironia «non ho mai fatto grandi discorsi, ho sempre detto ciò che mi veniva in mente», o quando disse che non si vedeva come allenatore.

Iniziatore del filone dei liberi, con Lothar Matthäus - «eravamo spesso in disaccordo», disse Franz, «ma ho sempre prevalso. E visti i successi… parlano da soli» - e Matthias Sammer, assieme a Rummenigge gli unici tedeschi vincere il Pallone d’Oro, in concomitanza con il successo al Mondiale 1990 e a Euro 1996. Prima di lui, l’unico connazionale ad averlo messo in bacheca era stato Gerd Müller, l’altra grande icona del Fussball, scomparso soltanto un anno e mezzo fa, a 75 anni. Nel giro di pochi mesi, il calcio tedesco ha visto scomparire le due figure, insieme a Fritz Walter, che più di tutte lo hanno plasmato. Miti che in comune hanno avuto il club di appartenenza, ovviamente il Bayern Monaco. Beckenbauer, la cerimonia funebre all'Allianz Arena A tal proposito, Rummenigge alla Bild ha proposto una cerimonia funebre all’Allianz Arena, lo stadio che lui stesso da presidente ha fortemente voluto che venisse costruito e che Hitzfeld, storico allenatore sia del Dortmund sia del Bayern, ha proposto di rinominare Franz-Beckenbauer-Arena. L’idea di Kalle diventerà realtà venerdì 19 gennaio: sono invitati «amici e colleghi, esponenti di cultura e politica, così come tutti i tifosi e l’intera famiglia di calcio in generale, per dire addio all’indimenticabile Kaiser in un ambiente speciale ed emotivo». In attesa del pomeriggio in cui commemorerà Franz, l’esterno dell’impianto si illuminerà nelle ore serali - dalle 16.30 alle 22, prolungato fino a dopo mezzanotte venerdì in occasione del match casalingo contro l’Hoffenheim - componendo il saluto “Danke Franz”.

Beckenbauer, l'omaggio del Bayern Ieri a Säbener Strasse i giocatori del Bayern hanno posato con due maglie, una della stagione corrente recante la scritta “Danke Franz” e un’altra originale, che Beckenbauer ha indossato nello spareggio per la prima promozione del club in Bundesliga il 26 giugno 1965, vinto 8-0 contro il Tennis Borussia Berlino. A stringere tra le mani le divise, entrambe con il numero 5 che ha contraddistinto il Kaiser, simboli del Bayern di oggi: Neuer, Müller, Kimmich e Goretzka. Il gruppo ha svolto l’allenamento indossando il lutto al braccio. Lo stesso faranno tutte le altre squadre di Bundesliga (e non solo) nella 17ª giornata, che inizierà venerdì proprio a Monaco. Prima di ogni gara di calcio tedesco in questo weekend è stato indetto un minuto di silenzio. Da ieri mattina, inoltre, il sito del Bayern ha abbandonato il solito colore rosso: è in bianco e nero. Al museo del calcio tedesco di Dortmund è stata dedicata al Kaiser un’area commemorativa, con una gigantografia e una corona di fiori.

