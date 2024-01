Barzagli, la Juve e il retroscena su Bonucci e Cardiff: "Tornassi indietro..."

Protagonista della rubrica “Storie di Serie A” curata da Alessandro Alciato per Radio TV Serie A con RDS, Andrea Barzagli ha rivelato: " Ho iniziato la mia carriera da ala destra . Poi pian piano mi hanno spostato in mezzo al campo e quando andai a Pistoia Pillon mi arretrò in difesa". L'ex Juve , poi, scherza : "Allegri dice sempre che è stato lui a suggerire Pillon, ma secondo me non è vero. Sono stati importanti i vari step perché ho incontrato i vecchi difensori di una volta, i marcatori. E pensare che all'inizio ero un centrocampista d'impostazione , ma quando sali di categoria ti rendi conto del livello che devi raggiungere".

Il tifo per la Fiorentina e l'abbonamento in curva

Poi ammette di non aver avuto un idolo in particolare e di essere un tifoso della Fiorentina: "I miei genitori e mio fratello sono tifosi della Viola. Io avevo l'abbonamento in curva, poi quando ho iniziato a giocare e la domenica ero impegnato non sono più andato. Non cambierei nulla della mia carriera, nonostante abbia fatto degli errori negli allenamenti, nei comportamenti. Quando sono arrivato alla Juve ero pronto per far tutto, perché mi sentivo adulto, responsabile e calciatore da grande squadra. Prima facevo delle cavolate come andare a ballare in settimana o magari mi allenavo male".

Barzagli e il pensiero sui difensori italiani

"Difensori italiani più forti al momento? Beh, come italiano il più continuo è Francesco Acerbi per me. Acerbi è un ragazzo con la testa sulle spalle. Secondo me si merita tutto quello che sta facendo e ottenendo. Poi ci sono altri giocatori molto interessanti in Italia. Si sta affermando Gleison Bremer, che quest’anno sta sbagliando pochissimo. E poi ci sono Alessandro Buongiorno e Giorgio Scalvini, che avranno un ottimo futuro. Li dovremo vedere in una grande squadra per valutarli ma è uno step che devono fare".