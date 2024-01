Osimhen si divora il gol vittoria: pareggio Nigeria con la Guinea Equatoriale

ABIDJAN U(Costa d'Avorio) - Allo Stade Olympique Alassane Ouattara di Abidjan la Nigeria di Victor Osimhen pareggia a sorpresa per 1-1 contro la Guinea Equatoriale nel debutto in Coppa d'Africa con il fuoriclasse del Napoli protagonista nel bene e nel male. Guinea Equatoriale che al 36' sorprende le "Super Aquile" con Salvador che, dimenticato dalla difesa, calcia un rigore in movimento su assist perfetto di Machin ma neanche un minuto dopo la gioia del gol la Nigeria risponde e lo fa sull'asse Atalanta-Napoli: cross dalla sinistra di Lookman ed incornata di Osimhen sul secondo palo per il pareggio istantaneo. I "Tuoni" fanno la partita ma al 75' Osimhen ha un'occasione clamorosa: a tu per tu con il portiere il bomber dei campioni d'Italia calcia male e la sfera finisce fuori! Assedio delle "Super Aquile" con al 91' il milanista Chukwueze che sbaglia malamente il passaggio in mezzo l'area per un solissimo Osimhen.