Il blitz italiano di Haaland tra moda e amicizia

SOLOMEO - Eerling Haaland ha documentato il suo blitz su Instagram: i l volo privato per Perugia e uno scatto che i più attenti hanno riconosciuto avere lo sfondo di Solomeo , il meraviglioso borgo umbro, quartier generale di Brunello Cucinelli . Ma cosa ci va a fare il fenomenale centravanti del Manchester City da Cucinelli? Beh, a compare qualche capo e conoscere il geniale stilista umbro , con una grande passione per lo sport e il calcio (lo ha praticato, da difensore, ed è stato presidente del Castel Rigone Calcio dal 1998 al 2014).

Le illusioni di mercato



Ma come ha fatto Haaland a conoscere Cucinelli? Galeotto è stato il Golden Boy e la serata di Gala del 4 dicembre, nella quale sia lui che Cucinelli sono stati premiati. Haaland indossava un capo dello stilista e la cosa non è passata inosservata. Ecco quindi la visita a Solomeo, il borgo a pochi chilometri da Perugia, dove ci sono gli uffici, la fabbrica, ma anche la scuola, il teatro e il centro sportivo di Cucinelli. Una visita che ha scatenato le illusioni di mercato (ma in Italia chi se lo può permettere Haaland), ma che per il momento ha solo fatto nascere una nuova amicizia.